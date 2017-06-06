Александра Пушкина назвали первым в мире гангста-рэпером. Ролик, приуроченный к Дню русского языка и дню рождения поэта, был опубликован на YouTube-канале «Пушкин РЭП».

На видео, которое за сутки часов набрало более 200 тысяч просмотров, объясняется, почему Пушкина можно считать основателем мировой рэп-культуры. В качестве аргументов приводятся «полные гипертрофированного самовозвеличивания» тексты поэта, ритмические паттерны, которые якобы можно встретить у американских исполнителей Jay-Z, 50Cent и Dr. Dre, 29 перестрелок Пушкина, а также изобретение «рэп-версуса».

«Его день рождения 6 июня отмечается сейчас как день русского языка! Того самого языка, на котором впервые зазвучал рэп. С днем рождения, MC Пушкин! С днем рождения, русский язык! С днем рождения, рэп», — говорится в конце видео.