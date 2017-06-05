В Хабаровске 700 автомобилей выстроились в герб России

В честь грядущего Дня России, который отмечается 12 июня, в Хабаровске устроили масштабный флешмоб, в рамках которого автомобили выстроились в герб России и аббревиатуру РФ. В акции участвовала 721 машина. Ролик, снятый с помощью квадрокоптера, был опубликован на YouTube-канале Kirganik.

По словам организатора флешмоба Вячеслава Шемпелева, таким образом жители Хабаровска поздравили соотечественников с приближающимся праздником. «Фигуры сложны за счет своей асимметричности. По площади мы заняли 12 гектаров. Ранее планировалось расставить автомобили еще и в виде герба Хабаровска, но от этой задумки пришлось отказаться из-за недостатка места», — приводит его слова «Интерфакс».

В начале марта российские гаишники на машинах с мигалками устроили флешмоб и поздравили россиянок с Международным женским днем. На видеороликах сотрудники ГИБДД выстроили служебные автомобили в фразу «8 Марта», включили мигалки и сняли поздравление с помощью дронов.