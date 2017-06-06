Марка adidas StellaSport показала одежду для креативных тренировок

Марка adidas StellaSport представила коллекцию одежды на сезон осень-зима 2017. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Вещи, по его словам, предназначены для креативных тренировок.

Одна из моделей в линейке — кроссовки Aleki X kicks, которые созданы из дышащих материалов и имеют надежную систему фиксации стопы. Новинка будущего сезона — топ с облачными принтами и контрастной оранжевой молнией в сочетании с компрессионными леггинсами тех же оттенков.

Фото: StellaSport

На холодную погоду рассчитаны теплые темно-серые худи и леггинсы, яркая шапка и варежки. Дополнит зимний образ утепленный рюкзак с контрастными вставками.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.