Марка adidas сделала кроссовки из серебра и кислорода

Видео: adidas / YouTube

Спортивная марка adidas представила новую модель кроссовок Futurecraft 4D. Видео с презентацией опубликовано на YouTube. При создании обуви использовалась технология Digital Light Synthesis, а сам материал состоит из серебра, обработанного кислородом.

«С Digital Light Synthesis мы открываем новую эру в дизайне и производстве», — сказал член исполнительного совета adidas Group Эрик Лидтке.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.