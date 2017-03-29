Марка adidas Originals пополнила коллекцию NMD

Спортивная марка adidas Originals представила несколько новинок из серии NMD. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 29 марта.

Флагманская модель новой коллекции — кроссовки NMD_R2. Верхняя часть кроссовок выполнена в белом цвете из материала Primeknit, на подошве есть несколько контрастных красных вставок. Также в коллекцию вошла обновленная модель City Sock – NMD_CS2. Женские и мужские кроссовки выполнены в синем цвете.

Обувь уже появилась в продаже и представлена в фирменных магазинах марки.

Фото: пресс-служба adidas Originals 1 /2

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey. adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».