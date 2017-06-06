Urban Decay сделала натуральный макияж доступным

Косметическая марка Urban Decay впервые в России предложила скидку на все продукты своей линии натурального макияжа Naked, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда во вторник, 6 июня.

Скидки предлагаются на все средства линии, в том числе бестселлер бренда — палетки теней для век, а также легкие тональные средства и мультифункциональные румяна. Стоимость любой палетки Naked составит 3 500 рублей. Акция проходит до 15 июня в официальном интернет-магазине и во всех точках продаж марки (кроме московского универмага ЦУМ).

Идея создания Urban Decay принадлежит соучредителю корпорации Cisco Systems Сэнди Лернер (Sandy Lerner). В 1996 году вместе с партнерами Дэвидом Совардом (David Soward) и Венди Зомнир (Wende Zomnir) она выпустила первую линию косметических средств Urban Decay, давшую название бренду. В мае 2017 года марка представила лимитированную линию вечерней косметики Nocturnal, в том числе палетку теней в насыщенных тонах.

