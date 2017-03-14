Визажисты Urban Decay дадут девушкам советы по макияжу

Американская косметическая компания Urban Decay предложила клиенткам новый сервис. Каждая девушка сможет получить профессиональный совет по макияжу. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 14 марта.

Чтобы получить консультацию нужно отправить свой вопрос на почту makeup@urbandecay.ru и прикрепить фотографию или ссылку на профиль в социальной сети.

Идея создания Urban Decay принадлежит соучредителю корпорации Cisco Systems Сэнди Лернер (Sandy Lerner). В 1996 году вместе с партнерами Дэвидом Совардом (David Soward) и Венде Зомнир (Wende Zomnir) она выпустила первую линию косметических средств Urban Decay, давшую название бренду.

В марте 2016 года новым лицом бренда стала телеведущая и модель из Австралии Руби Роуз. Она является открытой лесбиянкой.