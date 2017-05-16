Косметическая марка Urban Decay представила лимитированную линию вечерней косметики Nocturnal. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 16 мая.

В коллекцию вошла палетка трендовых теней ярких оттенков, содержащих формулу Pigment Infusion System, и увлажняющая губная помада Nocturnal Vice четырех новых оттенков c композицией масел Yummy Butter. В палитре палетке новые оттенки соседствуют с тонами-бестселлерами Delete, Armor и Heroine. Палетка продается с двусторонней кистью для смешивания и растушевки теней.

Идея создания Urban Decay принадлежит соучредителю корпорации Cisco Systems Сэнди Лернер (Sandy Lerner). В 1996 году вместе с партнерами Дэвидом Совардом (David Soward) и Венде Зомнир (Wende Zomnir) она выпустила первую линию косметических средств Urban Decay, давшую название бренду. В марте 2017 года компания объявила об открытии сервиса бесплатных советов по макияжу на сайте марки.