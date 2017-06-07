Американец попытался выплатить штраф тысячами одноцентовых монет

Житель американского города Джексон, штат Миссисипи, попытался выплатить штраф монетами номиналом один цент. Об этом сообщает издание Mlive.

В 2016 году Брайана Макгонигала (Brian McGonegal) оштрафовали на 270 долларов за мусор и металлолом, сваленные у него во дворе. Возмущенный мужчина направился в кредитный союз, обменял 27 долларов на 2700 одноцентовых монет и принес их в мэрию в качестве первого взноса. «Я сделал так преднамеренно, — заявил он. — Решил быть таким же мелочным, как они».

Городской казначей Рэнди Врожек (Randy Wrozek) отказался принимать деньги. Он сообщил Макгонигалу, что городские власти не обязаны пересчитывать монеты, и потребовал завернуть центы в банковскую упаковку. Врожек пригрозил, что в противном случае мужчине придется оплатить расходы на их упаковку.

Макгонигал отказался и совершил еще 10 визитов в мэрию, каждый раз доставляя еще несколько тысяч монет, и продолжает стоять на своем. Он выступил перед городским советом с требованием принять его взносы. В случае необходимости мужчина готов обратиться в суд.

В США монеты номиналом один цент фасуют столбиками по 50 штук и заворачивают в специальную бумагу, которую можно бесплатно получить в большинстве банков.

5 июня сообщалось, что житель американского города Огаста, штат Мэн, напустил клопов на муниципальную администрацию.