Бывшая жена Хью Хефнера воссоздала свою обложку Playboy 1988 года

Видео: playboy / Instagram

Кимберли Конрад Хефнер, бывшая жена основателя Playboy Хью Хефнера, воссоздала обложку издания со своим участием, для которой она снялась в 1988 году. Видеозапись с женщиной опубликовали на странице журнала в соцсети Instagram.

Идея переснять обложку принадлежит их общему сыну Куперу Хефнеру, занимающему должность главного креативного директора американской версии Playboy. Таким образом мужчина поздравил 54-летнюю Кимберли с международным Днем матери, который в этом году в США отпраздновали 14 мая. Клип появился в сети только сейчас и набрал почти 58 тысяч просмотров.