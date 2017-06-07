Началось производство двухтопливной версии Lada Vesta CNG

«АвтоВАЗ» приступил к производству двухтопливной версии Lada Vesta CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа, сообщает в среду, 7 июня, пресс-служба компании.

В пресс-релизе отмечено, что Lada Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан, применение которого увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в три раза. Особое внимание уделялось безопасности — металлокомпозитный газовый баллон оснащен встроенным предохранителем и скоростным клапаном.

Система исключает возможность разрыва баллона и неконтролируемого выхода газа при повреждении магистрали. Баллон емкостью 90 литров, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике за спинкой заднего дивана. Полностью заправленный бензином и газом автомобиль может проехать больше тысячи километров.

Первые автомобили Lada Vesta CNG в ближайшее время поступят потенциальным корпоративным клиентам для тестирования, а потом появятся у дилеров Lada.

В конце марта этого года президент «АвтоВАЗа» Николя Мор сообщил о планах компании в течение ближайших пяти лет выйти на экспорт 20 процентов готовой продукции. По его словам, для решения этой задачи рассматривается вопрос организации выпуска праворульных автомобилей, ориентированных на зарубежный рынок.