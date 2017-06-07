Очередной депутат-единоросс отказался от мандата

Депутат Госдумы от Брянской области Владимир Жутенков написал заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, передает «Интерфакс» в среду, 7 июня.

«Сегодня Владимир Александрович написал заявление на имя председателя о сложении полномочий», — сказал Неверов.

По словам 55-летнего Жутенкова, он решил вернуться к работе на основанном им сельскохозяйственном предприятии в Брянской области.

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Ранее в среду стало известно, что нижняя палата парламента досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России», теннисиста Марата Сафина. Он отказался от депутатского мандата, чтобы сосредоточиться на общественной деятельности в сфере спорта.

2 декабря сдал мандат один из самых богатых депутатов Госдумы седьмого созыва Александр Скоробогатько. Почему он принял такое решение, не уточнялось.

