Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России», теннисиста Марата Сафина. Об этом сообщает ТАСС в среду, 7 июня.

Соответствующее решение нижняя палата парламента приняла большинством голосом в ходе пленарного заседания.

25 мая стало известно, что Сафин написал заявление об отказе от депутатского мандата. Он признался, что хочет сосредоточиться на общественной деятельности в сфере спорта. «Меня включили в Зал теннисной славы, появились соответствующие интересные предложения», — сказал теннисист, не раскрывая подробностей.

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Кроме того, он согласился стать советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по вопросам спорта на общественных началах.

37-летний Марат Сафин впервые избрался в нижнюю палату парламента от Нижегородской области в 2011 году. Спортивную карьеру он завершил в 2009 году. Теннисист является победителем Открытого чемпионата США — 2000 и Australian Open 2005. В составе российских сборной он становился двукратным обладателем Кубка Дэвиса.