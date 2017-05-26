Отказавшийся от мандата Сафин рассказал о работе в Госдуме

Российский теннисист Марат Сафин, отказавшийся от депутатского мандата, рассказал о работе в Госдуме. Его слова приводит «Р-Спорт».

«В качестве депутата Госдумы я получил огромнейший опыт, благодарен за возможность получить его. Все-таки шесть лет проработал. В Госдуме очень приятные люди, там я познакомился с профессионалами своего дела. Разрываться я уже не мог, сейчас я сосредоточусь на спорте. Меня включили в Зал теннисной славы, появились соответствующие интересные предложения», — сказал Сафин, отказавшись раскрывать подробности предложений.

Кроме того, 37-летний экс-теннисист сообщил, что получил предложение от председателя Госдумы Вячеслава Володина стать его советником по спорту. «Если я буду нужным и действительно полезным, конечно, согласен. Это общественная должность без постоянной занятости, я смогу совмещать с другой деятельностью. С удовольствием помогу», — добавил Сафин.

В четверг стало известно, что бывшая первая ракетка мира Сафин отказался от мандата депутата Госдумы. Впервые он избрался в нижнюю палату парламента в 2011 году.

17 июля 2016 года Марат Сафин первым из российских теннисистов вошел в Международный зал славы. Он является победителем Открытого чемпионата США — 2000 и Australian Open 2005. В составе национальной сборной России теннисист становился двукратным обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006). Также спортсмен выиграл 15 турниров ATP и завершил карьеру в 2009 году.