Украина передала России ноту протеста из-за визита Матвиенко в Крым

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест из-за визита спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Крым. Об этом в среду, 7 июня, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной незаконной поездкой в Автономную Республику Крым группы высокопоставленных должностных лиц государства-оккупанта во главе с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, которая состоялась с грубым нарушением украинского законодательства и международного права», — говорится в сообщении. Также отмечается, что в связи с этим российскому внешнеполитическому ведомству «передана соответствующая нота протеста».

В марте Матвиенко заявила, что Запад признает российский статус Крыма «не в столь уж отдаленном будущем». «Предложения отказаться от игнорирования свободного волеизъявления жителей Крыма все чаще звучат на дискуссионных политических площадках в различных странах мира», — отметила она, добавив, что важную роль в данном процессе сыграли визиты на полуостров иностранных парламентариев.

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В Киеве вызывает резкое недовольство посещение Крыма иностранными гражданами. Власти Украины принимают решение о наложении санкций, возбуждают уголовное производство. Согласно законам Украины, для посещения территорий, которые Киев считает «оккупированными», необходимо специальное разрешение.

Весной Крым посетили немецкие политики, в октябре 2016-го — депутаты из Италии. В июле того же года на полуострове побывали французские парламентарии. Возглавлявший делегацию депутат Нацсобрания Тьерри Мариани выразил мнение, что, если бы Крым не стал частью России, сейчас в этом регионе шли бы военные действия, как в Донбассе.

Крым и Севастополь присоединились к России в марте 2014-го по результатам референдума. Киев не признает их итоги и называет полуостров оккупированной территорией. Кремль настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права. Третья годовщина воссоединения полуострова с РФ отмечается 18 марта.