В Якутске осудили допустившего гибель пациента от холода охранника интерната

Якутский городской суд вынес приговор сотруднику ЧОП, допустившему в минувшем феврале смерть 42-летнего пациента интерната для престарелых и инвалидов: мужчина не смог попасть в здание и насмерть замерз у его входа. Об этом в среду, 7 июня, сообщает телеканал «360».

Как отмечает издание, охранник признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью сроком на два года.

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«В нарушение должностных инструкций в вечернее и ночное время с 5 на 6 февраля охранник не совершил обход здания дома-интерната и прилегающей к нему территории, не использовал камеры наблюдения, отвлекся от непосредственного исполнения своих обязанностей из-за общения по мобильному телефону, допустил сон на рабочем месте», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета России (СКР), поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Уголовное дело по факту гибели пациента интерната для престарелых и инвалидов было возбуждено 7 февраля. По данным следствия, около 21:20 5 февраля мужчина вернулся в учреждение, но входные двери были закрыты. Он сел на крыльцо и там скончался от холода.