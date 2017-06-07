Москвичи смогут бесплатно забрать 228 тысяч изданий на портале «Списанные книги»

В Москве запустился сервис, где можно бесплатно забрать издания, невостребованные в столичных библиотеках. Опция доступна на портале «Списанные книги».

«Департамент культуры города Москвы совместно со столичными библиотеками решил пересмотреть взгляды на утилизацию старых книг и подарить им вторую жизнь, но уже в руках читателей, которым по-прежнему небезразлична их судьба», — говорится на сайте.

В каталоге на данный момент около 228 тысяч книг. Любой желающий может забронировать издание, бронь будет держаться три дня. Каждый человек может забрать до 10 экземпляров в день.

Читатели могут воспользоваться поиском как по названию книги, так и по конкретной библиотеке, тематике или возрастной категории.

Утилизации подлежат невостребованные книги: такими считаются издания, выпущенные не раньше 1970 года, которые никто не брал за последние пять лет.