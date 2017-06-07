Американский книжный магазин назвал Раскольникова кучей крыс в пальто

Американская поэтесса Патришия Локвуд дала сомнительные советы героям классических литературных произведений. Посты с хэштегом #unpopularbookopinions появились в Twittter-аккаунте нью-йоркского книжного магазина Strand Book Store.

В одной из публикаций Локвуд предложила главной героине романа Льва Толстого «Анна Каренина» успокоиться. Другой твит касался персонажа романов Марка Твена Гекльберри Финна. «Его короткие штанишки... Лучше бы были еще короче, детка!» — написала поэтесса.

— Strand Book Store (@strandbookstore) 06 июня 2017, 16:40

Локвуд также предположила, что проблемы Гамлета связаны с его внешним видом. «Ему просто нужна была прическа получше», — заявила она.

Поэтесса также дала необычные интерпретации сюжетов. К примеру, она назвала Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания» Федора Достоевского не чем иным, как кучей крыс в пальто (a bunch of rats in a coat).