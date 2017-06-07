Microsoft случайно рассекретила новый смартфон

Китайское подразделение Microsoft по ошибке опубликовало на видеохостинге Bilibili ролик с неизвестным устройством Surface Mobile. В видео перечисляются ключевые особенности девайса, пишет PhoneArena.

Смартфон получит встроенный проектор, который позволит выводить изображение на стол и любую другую поверхность. Для этого устройство имеет специальную выдвижную опору, однако функцию проецирования можно использовать не более часа.

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Также Surface Mobile будет поставляться со стилусом Surface Pen. При его активации на смартфоне запускается приложение OneNote для быстрого написания заметок.

Отмечается, что девайс обеспечит «идеальный баланс между производительностью и энергоэффективностью». Судя по имеющейся информации, смартфон оснастят восьмиядерным Qualcomm Snapdragon 660. По своей производительности он немного превосходит прошлогодний флагманский чип Snapdragon 820. Работает телефон на Windows 10 Mobile, и в ролике намекают, что он получит поддержку Win32-приложений.