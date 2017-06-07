Наука и техника
 

Microsoft случайно рассекретила новый смартфон

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Китайское подразделение Microsoft по ошибке опубликовало на видеохостинге Bilibili ролик с неизвестным устройством Surface Mobile. В видео перечисляются ключевые особенности девайса, пишет PhoneArena.

Смартфон получит встроенный проектор, который позволит выводить изображение на стол и любую другую поверхность. Для этого устройство имеет специальную выдвижную опору, однако функцию проецирования можно использовать не более часа.

Также Surface Mobile будет поставляться со стилусом Surface Pen. При его активации на смартфоне запускается приложение OneNote для быстрого написания заметок.

Отмечается, что девайс обеспечит «идеальный баланс между производительностью и энергоэффективностью». Судя по имеющейся информации, смартфон оснастят восьмиядерным Qualcomm Snapdragon 660. По своей производительности он немного превосходит прошлогодний флагманский чип Snapdragon 820. Работает телефон на Windows 10 Mobile, и в ролике намекают, что он получит поддержку Win32-приложений.

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