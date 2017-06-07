Жители Туапсе остались без воды

В Туапсе вторые сутки нет воды из-за затянувшихся строительно-монтажных работ. Об этом сообщает на своем сайте организация «Молодые юристы России» в среду, 7 июня.

Общественники пожаловались на городские власти в МЧС и Генпрокуратуру, так как местные жители не были обеспечены водой на период отключения.

На сайте администрации Туапсе говорится, что восстановление водоснабжения в полном объеме произойдет сегодня не позднее 18 часов по местному времени (совпадает с московским).

Жители пишут о бездействии властей в соцсетях.

2 июня на сайте «МТРК Краснодар» сообщалось об отключении воды в Туапсе на один день — с 1:00 до 24:00 6 июня. «Это необходимо для завершения строительно-монтажных работ по созданию системы разделения, сбора и транспортировки воды дальнего и ближнего водозаборов с обеспечением защиты от нефтепродуктов», — отмечено в тексте.

При этом администрация города гарантировала подвоз питьевой воды в медучреждения, детсады, школы и хлебозавод. Однако «Молодые юристы» зафиксировали сообщения о перебоях в обеспечении водой и этих объектов.