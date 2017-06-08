Украина отменила госрегулирование цен на еду

Правительство Украины отменило государственное регулирование цен на продукты. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает агентство УНИАН.
Согласно постановлению правительства, теперь производители могут не декларировать цены на продукты. Также им позволено не обосновывать Госпотребслужбе необходимость изменения их стоимости.
В правительстве Украины считают, что данное решение позволит устранить излишнее административное давление на бизнес, а также сделать производство привлекательным с инвестиционной точки зрения.
Кроме того, ожидается, что отмена государственного регулирования цен на продовольствие даст возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.
Госрегулирование на Украине регламентировалось постановлениями правительства 1996 и 2007 годов. Они запрещали торговые надбавки выше 15 процентов на социально значимую продовольственную продукцию. К таким товарам относятся мука, хлеб, макаронные изделия из нетвердых сортов пшеницы, крупы, сахар, говядина, свинина с костями, мясо птицы в тушках, колбасы, молоко жирностью 2,5 процента, сметана жирностью 20 процентов, масло сливочное жирностью 72 процента, творог жирностью девять процентов, яйца куриные и подсолнечное масло.