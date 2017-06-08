Найдены останки древнейшего шляпочного гриба

Ученые из Университета Иллинойса обнаружили плодовое тело гриба, самое древнее из известных. Находка была сделана на северо-востоке Бразилии. Статья исследователей опубликована в журнале PLOS ONE. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!

Древнейшие останки плодовых тел из ранее известных относились к периоду около 99 миллионов лет назад. При этом чаще всего грибы попадали в упавшую на землю смолу дерева, после чего застывали в янтаре.

В данном случае окаменелости образовались, когда живые ткани попали в лагуну с высокоминерализованной водой. Клетки оказались замещены пиритом (дисульфидом железа), позднее превратившимся в гетит. Возраст гриба составляет 115 миллионов лет.

Высота ножки достигала пять сантиметров. Гриб также имел шляпку с гименофором (частью плодового тела, несущей на поверхности тонкий спороносный слой).

В апреле ученые обнаружили останки организма из царства Fungi, возраст которых составлял 2,4 миллиарда лет. Этот гриб оказался самым древним многоклеточным из известных на данный момент.

Грибами называют как одно из царств живой природы (Fungi), так и плодовые тела макромицетов, имеющих, как правило, крупную ножку и шляпку.