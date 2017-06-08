Нью-йоркский губернатор предложил Трампу начать депортацию мигрантов с него

Губернатор штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо сказал, что если Белый дом хочет «депортировать иммигрантов», то пусть начнет с него. С таким заявлением Куомо выступил перед собравшимися в городе Нью-Йорк, передает Fox News.

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Куомо, чей дед Андреа иммигрировал из Италии, сказал, что всех, кто не принадлежат к онондага, мохаук и другим племенам на той территории, где образован штат Нью-Йорк, можно назвать иммигрантами.

Губернатор, который, как и президент США Дональд Трамп, родом из нью-йоркского Квинса, заявил, что в Белом доме забыли стихотворение Эммы Лазарус «Новый Колосс», выгравированное на Статуе Свободы.

Трамп вскоре после инаугурации выступил инициатором ужесточения иммиграционного законодательства. В частности, он неоднократно издавал указы, затрудняющие въезд в США выходцам из ряда стран с преимущественно мусульманским вероисповеданием населения, однако судебные власти блокировали эти решения.