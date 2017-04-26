Судья заблокировал еще один антииммигрантский указ Трампа

Окружной судья Уильям Оррик во вторник, 25 апреля, заблокировал распоряжение президента США Дональда Трампа, который намеревался придержать выделение федеральных средств так называемым «городам-убежищам», «укрывающим» нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Reuters.

«Города-убежища» обычно лояльно относятся к нелегальным иммигрантам, зачастую уклоняясь от направления муниципальных фондов на обеспечение принудительного исполнения федеральных иммиграционных законов. К этому движению присоединились десятки городов, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.

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Белый дом утверждает, что местные власти ставят под угрозу общественную безопасность, когда отказываются отправлять на депортацию незаконных иммигрантов, арестованных за преступления.

Администрация США подвергла решение судьи резкой критике. «Этот случай является еще одним примером вопиющего превышения полномочий со стороны отдельно взятого, никем не избранного окружного судьи», — заявил Белый дом. Глава администрации Ринс Прибус заявил журналистам, что власти примут все необходимые меры для обжалования этого решения.

Действия президента-республиканца Трампа в сфере иммиграции побудили правозащитные группы, наряду с местными демократическими властями в ряде штатов и городов, противостоять им в суде. До этого два раза федеральные судьи приостанавливали распоряжения президента, ограничивающие въезд в США из ряда стран, где большинство населения придерживается ислама. Правительство обжаловало эти решения.