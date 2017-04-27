В сети посмеялись над сервисом для сообщений о преступлениях мигрантов в США

Министерство внутренней безопасности США запустило программу Victims of Immigration Crime Engagement Office (VOICE), задача которой — оказание помощи жертвам преступлений со стороны «преступников-иностранцев» (criminal aliens). В рамках программы была открыта горячая линия, которая стала объектом для шуток в соцсетях. На это обратило внимание BBC News.

Один из пользователей Twitter предположил, что миллионы американцев воспользуются горячей линией, чтобы сообщить о своих контактах с инопланетянами.

«Я собираюсь звонить туда каждый день, чтобы сообщать, как плохо эти зеленые пришельцы из космоса относятся ко мне», — написал юзер Jean Bonifacio.

Steven Santos приложил к своему твиту фотографии «самых разыскиваемых пришельцев».

Пользователь Jordan призвал сограждан сообщить властям о местонахождении Бигфута.

Программа VOICE призвана оказать поддержку и помощь американцам, которые стали жертвами преступлений со стороны иммигрантов. Министр внутренней безопасности США Джон Келли сообщил, что их запросы «слишком часто игнорируются».

12 февраля президент США Дональд Трамп разместил твит, в котором объяснил свою борьбу с преступностью в среде иммигрантов «исполнением предвыборных обещаний».

В январе после инаугурации глава американской администрации подписал несколько документов, направленных на борьбу с преступностью среди иммигрантов. Трамп обязал немедленно выдворять иностранцев, нарушивших законы, и публиковать статистику совершаемых мигрантами преступлений. Цель таких указов заключалась в «обеспечении безопасности и территориальной целостности США и улучшении контроля за иммиграцией».