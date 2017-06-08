Японец выпустил «лечебный» фотоальбом про котиков и женскую грудь

Японский фотограф Юки Аояма издал книгу с фотографиями кошек и женских бюстов, пишет Daily Mail.
Автор сделал снимки женщин в одежде с глубокими декольте, демонстрирующими ложбинку на груди. Модели Аояма держат на руках или ласкают котов.
Сообщается, что книга Painyan (в переводе с японского — «грудь» и «мяу») состоит из 96 страниц. Ее стоимость составляет 13 долларов.
Создатель альбома заявил, что контент обладает терапевтическим эффектом, успокаивает и улучшает настроение при просмотре.
Отмечается, что ранее Аояма выпустил альбом с японскими девушками в школьной форме. По словам автора, он пытался взглянуть на учащихся глазами мальчика-подростка.