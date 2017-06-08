Госдеп назвал самообороной удар по правительственным силам в Сирии

Очередной удар возглавляемой США коалиции по проправительственным силам в Сирии был в интересах самообороны и не свидетельствует об эскалации ситуации. Об этом в четверг, 8 июня, заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, передает РИА Новости.

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Ранее 8 июня официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон сообщил, что силы коалиции атаковали несколько джипов, которые попытались приблизиться к 55-километровой зоне вокруг города Танф. Здесь находится расположение американских инструкторов, а также тренировочная база по подготовке отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

«Коалиция должна защищать себя, и мы считаем это (удар) таковым», — отметила позднее по этому поводу Науэрт.

6 июня в коалиции рапортовали об уничтожении танка и артиллерийских установок правительственной армии САР, «которые представляли угрозу для союзных сил». Первый подобный удар был нанесен 18 мая. Тогда истребители коалиции обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. В Пентагоне заявили, что эта атака «внесена в список ударов по объектам и целям террористов».