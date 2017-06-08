США заявили об ударе по правительственным силам Сирии и уничтожении беспилотника

Силы возглавляемой США коалиции уничтожили сирийский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя коалиции полковника Райана Диллона.

По его словам, БПЛА был уничтожен после того, как нанес удар по расположению сил коалиции. Налет не причинил ущерба, среди военнослужащих потерь нет. В то же время Диллон отметил, что это был первый зафиксированный случай атаки на силы возглавляемой США коалиции.

Диллон также сообщил, что ранее 8 июня силы коалиции атаковали несколько джипов, которые попытались приблизиться к 55-километровой зоне вокруг города Танф. Здесь находится расположение американских инструкторов, а также тренировочная база по подготовке отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

6 июня в этом же районе возглавляемая США коалиция нанесла удар по проправительственным сирийским силам. «Несмотря на предыдущие предупреждения, проправительственные силы в количестве более 60 солдат проникли в предусмотренную соглашением зону деэскалации, будучи вооружены танком, артиллерией, зенитным вооружением, оснащенными оружием транспортными средствами», — говорится в заявлении коалиции.

Первый подобный удар был нанесен 18 мая. Истребители коалиции, возглавляемой США, обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла «в зону предотвращения конфликтов», где находились формирования, поддерживаемые Соединенными Штатами. В коалиции пояснили, что эта атака «внесена в список ударов по объектам и целям террористов».