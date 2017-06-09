Госдума проверит выполнение своих поручений по бюджету

Государственная дума совместно со Счетной палатой намерена в начале каждого года анализировать, как выполнены ее поручения по исполнению федерального бюджета. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение на заседании нижней палаты парламента озвучил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Депутат также предложил проводить проверку выполнения постановлений, данных ведомствам по итогам состоявшихся на Охотном Ряду «правительственных часов».

«Тогда у нас действительно будет обратная связь», — согласился с этой идеей спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он также отметил, что проверку следует проводить совместно со Счетной палатой.

Руководитель контрольного ведомства Татьяна Голикова, в свою очередь, признала подобные действия возможными, однако призвала сформировать четкий план работы, «чтобы это имело смысл».

Глава Минфина Антон Силуанов, присутствовавший на заседании, также поддержал предложение Макарова.

«Если не будет возражений у фракций, давайте мы такую форму реализуем. И мы будем участвовать в принятии не только бюджета, но и будем анализировать, насколько бюджет отражает в том числе то, о чем мы говорим», — подвел итог Володин.

Ранее в этот день Госдума приняла в перовом чтении законопроект о внесении изменений в закон о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.