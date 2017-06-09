При пожаре около Киевского вокзала погибли двое

При пожаре на складе около Киевского вокзала в Москве погибли два человека. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сильно обгоревшие тела были обнаружены при разборе завалов после тушения.

По данным «Интерфакса», около 14:41 мск пожар был полностью ликвидирован.

Возгорание возникло ранее 9 июня в отдельно стоящем кирпичном здании на площади Киевского вокзала. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Из находящегося поблизости бизнес-центра было эвакуировано 3,5 тысячи человек.