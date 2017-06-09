Создана самая гигантская симуляция Вселенной

Ученые Университета Цюриха создали самую большую симуляцию рождения и развития Вселенной с помощью суперкомпьютера. Она поможет изучить распределение темной материи и формирование крупномасштабных космических структур. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.
Виртуальная Вселенная вмещает 25 миллиардов галактик, сформированных из двух триллионов цифровых частиц, представляющих собой элементы темного вещества. Собственная гравитация скоплений частиц приводила к появлению гало. Последние, согласно современным космологическим представлениям, участвуют в формировании галактик, являясь «узлами», притягивающими обычную материю.
Для создания симуляции использовалась суперЭВМ Piz Daint из швейцарского Национального вычислительного центра. На генерацию виртуальной Вселенной были затрачены 80 часов. В основе модели лежит код PKDGRAV3, предназначенный для точного описания динамики темной материи и зависящей от нее крупномасштабной структуры Вселенной, включающей войды и галактические нити.
Симуляция будет использоваться для оптимизации работы спутника Euclid, который будет наблюдать за широкими областями неба, вмещающими миллионы галактик. Ученые изучат искажение света, возникающие из-за гравитационного воздействия темной материи, чтобы изучить распределение последней.