Найдено место столкновения двух вселенных

Британские, чилийские, испанские и американские астрономы заявили, что реликтовое холодное пятно представляет собой артефакт столкновения наблюдаемого мира с параллельной вселенной. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщает издание The Guardian.

«Возможно, наиболее захватывающее объяснение (низкой температуры пятна — прим. «Ленты.ру») заключается в том, что холодное пятно возникло в результате столкновения нашей Вселенной с пузырем другой», — считает соавтор работы профессор Том Шанкс.

Реликтовое холодное пятно Фото: ESA / Durham University

В исследовании ученые опровергли точку зрения, согласно которой реликтовое холодное пятно представляет собой супервойд — гигантское пустое пространство (без галактик и скоплений) между галактическими нитями.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные примерно о трех тысячах галактик, расположенных в районе реликтового холодного пятна.

Реликтовое холодное пятно представляет собой область в созвездии Эридана, расположенную на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Солнца. Температура региона, в поперечном сечении достигающего 1,8 миллиарда световых лет, на 0,00015 градуса Цельсия ниже, чем в среднем у реликтового теплового излучения (минус 270,43 градуса Цельсия).