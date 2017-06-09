Прилунение американских астронавтов показали на видео

Графический дизайнер Кристиан Стангл (Christian Stangl) использовал тысячи фотоснимков из архивов космической программы «Аполлон», чтобы на их основе создать короткометражный фильм Lunar о путешествии астронавтов на Луну. На ролик обратило внимание издание Gizmodo.

Стангл использовал несколько подходов. Он брал несколько фотографий и соединял их друг с другом для получения панорамного изображения, которое затем «оживлялось» с помощью анимации. Часть снимков стали последовательными кадрами фильма. На создание Lunar ушло два года.