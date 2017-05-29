Индия испытает ракету для пилотируемых полетов в космос

Индийская организация космических исследований в начале июня 2017 года проведет испытания своей самой мощной ракеты-носителя GSLV MK-III (LVM3 — Launch Vehicle Mark-3), предназначенной для пилотируемых полетов. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Ракета GSLV MK-III создана исключительно из комплектующих, разработанных и произведенных в Индии. Носитель среднего класса способен выводить на низкую опорную орбиту до восьми тонн полезной нагрузки, на геопереходную — до четырех тонн.

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В дальнейшем GSLV MK-III планируется задействовать в национальной пилотируемой программе. В этом случае Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, которая самостоятельно вывела человека в космос. В стране не исключают, что первым астронавтом может стать женщина.

В настоящее время в распоряжении Индии имеются две действующие ракеты. На PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) на геопереходную орбиту можно вывести до 1,4 тонны полезной нагрузки, носитель использовался для отправки лунных и марсианских миссий. Ракета GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle), способная на геопереходную орбиту выводить до 2,5 тонны, применяется для запуска спутников.