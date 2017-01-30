Индия запустит одновременно сотню спутников

Индийская организация по исследованию космоса (ISRO) намеревается в середине февраля запустить сразу 104 спутника на одной ракете, сообщает The Times of India.

Все космические аппараты будут отправлены на ракете-носителе PSLV-C37. При этом индийских спутников будет всего три, тогда как остальные принадлежат другим государствам, включая США. В космос будут отправлены мини- и микроспутники.

На данный момент рекорд по самому масштабному запуску спутников на одной ракете принадлежит России — 34 аппарата. Если все пройдет по плану, то Индия установит новый рекорд. Однако цель запуска, по словам специалистов, вовсе не в установке нового рекорда или рекламе, а лишь в уменьшении расходов.

В конце сентября 2016 года Индия вывела на околоземную орбиту восемь спутников. Три из них принадлежат Индии, три — Алжиру, по одному — Канаде и США. Особенностью запуска является то, что спутники выводятся на две орбиты разной высоты.