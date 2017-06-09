Российского астрофизика наградят за предсказания

Астрофизик МГУ Николай Шакура удостоен Государственной премии «за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Когда вещество падает на черную дыру, формируется диск, называемый аккреционным. В результате перехода гравитационной энергии в тепловую эти диски начинают сильно светиться, а большая часть энергии выходит в виде рентгеновского излучения.

В начале 1970-х годов Шакура разработал теорию, с помощью которой удалось предсказать параметры этого процесса — спектры, переменность, влияние магнитных полей. Кроме того, физик предположил существование джетов — направленных потоков вещества, выбрасываемых такими астрономическими объектами, как галактики, квазары и нейтронные звезды. Современные наблюдения подтверждают полученные ученым результаты.

Награду ученый получит вместе со своим коллегой и соавтором, академиком РАН Рашидом Сюняевым. Вручение состоится 12 июня в Кремле.