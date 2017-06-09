В России написали гимн геймера за 350 тысяч рублей

Российский писатель-фантаст Дмитрий Рус и певец Павел Пламенев написали песню «Играть, чтобы жить», которую называют «гимном русского геймера». Во время кампании по сбору средств на краудфандинговой площадке Planeta удалось привлечь 353 тысячи рублей.

«Я предлагаю вам присоединиться к созданию этой уникальной песни. Стать частичкой истории! Чтобы и через 20-30-40 лет, вы могли с гордостью сказать своим детям: "Да, в этой песне есть и мой труд"!» — говорится в описании проекта.

Рус опубликовал на своем YouTube-канале две версии клипа: в первой видеоряд позаимствован из онлайн-игры War Thunder, а во втором — из экшена For Honor. Отмечается, что на монтаж видео ушло 15 тысяч рублей, однако версия клипа с кадрами War Thunder ничем не отличается от промо-ролика игры под названием «Victory is ours!»