На Украине задержали вывозившее моряков в Крым молдавское судно

В Одесской области украинские пограничники задержали молдавское судно Bospor, которое переправляло моряков в Крым. Видеозапись операции в пятницу, 9 июля, опубликовала Госпогранслужба Украины.

«За указанный период (2015-2017 годы — прим. «Ленты.ру») организаторы канала с помощью арестованного судна незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей», — говорится в пресс-релизе силового органа. Отмечается, что стоимость Bospor была оценена в 44,5 миллиона гривен (97 миллионов рублей).

На записи запечатлен внешний вид судна и задержанные правоохранительными органами лица.