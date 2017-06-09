Прокуратура вступилась за неявившихся на субботник жильцов дома в Ярославле

Прокуратура Фрунзенского района города Ярославль добилась отмены штрафов за неявку на субботник, которые были выписаны жильцам одного из домов города правлением жилищно-строительного кооператива «Дружба-2». Об этом в пятницу, 9 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установление подобного платежа противоречит действующему жилищному законодательству, регулирующему порядок и систему формирования платы за содержание жилья. По результатам проверки прокуратурой района в адрес председателя ЖСК "Дружба-2" внесено представление об устранении нарушений законодательства», — говорится в сообщении.

В результате всем оштрафованным жильцам (в том числе 77-летнему пенсионеру) был произведен перерасчет.

О штрафах за неявяку на субботник для жителей пятиэтажного дома, расположенного на улице Кривова в Ярославле, стало известно 18 мая. Одна из жительниц дома сообщила СМИ, что некоторые владельцы квартир в мае получили квитанции с графой «За невыход на субботник». Сумма штрафа составила 500 рублей.