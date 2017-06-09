По факту гибели внучки Хрущева под колесами электрички началась проверка

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК России подтвердили, что женщина, погибшая 8 июня в Москве под колесами электрички, является внучкой и приемной дочерью бывшего советского лидера Никиты Хрущева. Об этом «Интерфаксу» в пятницу, 9 июня, сообщила представитель ведомства Татьяна Морозова.

Она отметила, что по данному факту организована доследственная проверка, специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

На данный момент установлено, что 77-летняя Юлия Хрущева утром в четверг шла вдоль путей в районе станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги. В это же время проходил электропоезд сообщением Внуково — Москва. «На подаваемые машинистом сигналы большой громкости женщина не успела отреагировать и была травмирована. От полученных травм она скончалась на месте происшествия», — рассказала Морозова.

Информация о смерти Хрущевой появилась вечером 8 июня.

Юлия Хрущева родилась в семье сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Леонида. После того как ее отец пропал без вести, советский лидер удочерил девочку. Никита Хрущев состоял в двух браках. В первом у него родились сын Леонид и дочь Юлия, во втором — дочери Рада и Елена, а также сын Сергей.