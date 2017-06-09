Установлена причина гибели внучки Хрущева

Причиной гибели Юлии Хрущевой, попавшей под колеса электрички в Москве, стал несчастный случай. К такому выводу пришли сотрудники столичного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, сообщает ТАСС.

Установлено, что 77-летняя женщина утром в четверг, 8 июня, шла по железнодорожным путям в районе станции Солнечная и услышала сигналы приближающегося на большой скорости «Аэроэкспресса», следовавшего из Внуково в Москву (промежуточных остановок этот поезд не совершает — прим. «Ленты.ру»). Не успев отойти в сторону, она попала под электричку. В результате пенсионерка получила смертельные травмы.

Хрущева будет похоронена 13 июня на Троекуровском кладбище, передает РЕН ТВ.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье сына Никиты Хрущева, будущего первого секретаря ЦК КПСС. В 1943-м ее отец Леонид, военный летчик, не вернулся с боевого задания и, поскольку его тело не было найдено, был объявлен пропавшим без вести. После этого девочку удочерил ее дедушка Никита.