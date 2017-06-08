Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева попала под поезд в Москве

Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева Юлия погибла в Москве, попав под электричку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

77-летняя женщина получила не совместимые с жизнью травмы после наезда поезда Внуково — Москва на станции «Солнечная».

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО агентству подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, но не стали раскрывать подробности. В справочной службе столичной скорой помощи также подтвердили гибель женщины.

Юлия Хрущева родилась в семье сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Леонида. После того как ее отец пропал без вести, советский лидер удочерил девочку. Никита Хрущев состоял в двух браках. В первом у него родились сын Леонид и дочь Юлия, во втором — дочери Рада и Елена, сын Сергей.

13 августа 2016 года в возрасте 87 лет в больнице умерла дочь Никиты Хрущева Рада Аджубей.