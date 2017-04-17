Секретный доклад Хрущева о культе личности Сталина выставят на торги

Аукционный дом Christie's 20 апреля выставит на онлайн-торги доклад с секретной речью советского лидера Никиты Хрущева, развенчивающей культ личности Сталина. Об этом свидетельствует информация на сайте Christie's.

На обложке на польском языке указано название документа «О культе личности и его последствиях» с критикой Иосифа Сталина. Выходные данные: «Варшава, март 1956 года». В правом верхнем углу содержится приписка: «Исключительно для партийных организаций».

В лот входят и сокращенная, и полная версии доклада, с которым Хрущев выступал на 20-м съезде Коммунистической партии 25 февраля 1956 года в Москве. Оценочная стоимость этих, как отмечается, очень редких первых изданий в оригинальных обложках составляет 2-3 тысячи долларов.

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Речь Хрущева на сайте Christie's называется одним из определяющих документов XX века в целом и эпохи холодной войны в частности. Первый секретарь ЦК КПСС произнес ее на закрытом заседании делегатов КПСС. Целью выступления было уничтожение образа и наследия покойного диктатора. Хрущев привел многочисленные примеры злоупотребления Сталиным властными полномочиями.

Принять решение о том, чтобы выступить с речью, подрывающей укрепившиеся в советском общественном сознании представления, было непросто, пишут эксперты Christie's со ссылкой на публикацию в The Observer от 2006 года. Несколько месяцев яростных споров ушло на то, чтобы верные Сталину партийные лидеры согласились на это при условии, что текст никогда не будет опубликован.

Несмотря на условную закрытость, доклад был распространен по всем партячейкам страны, причем на ряде предприятий к его обсуждению привлекали и беспартийных. Документ привлек огромное внимание во всем мире, появились его переводы на различные языки. В Советском Союзе он был опубликован в 1989 году в журнале «Известия ЦК КПСС».