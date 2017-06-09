Объяснено происхождение наркозного газа Земли

Международный коллектив ученых объяснил происхождение в атмосфере Земли ксенона — благородного газа, который часто используют для наркоза. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Специалисты считают, что примерно 22 процента ксенона, находящегося в настоящее время на планете, были занесены кометами.

Материалы по теме То, что было не со мной, помню Как биологам удалось создать у мышей ложные воспоминания

К подобным выводам ученые пришли, сравнив содержащиеся на Земле и обнаруженные на комете Чурюмова-Герасименко изотопы химического элемента. Наблюдения, проведенные на низких орбитах станцией Rosetta 14-31 мая 2016 года, показали, что ксенон на небесном теле оказался заперт в кометном льду.

Ксенон, 54-й химический элемент таблицы Менделеева, представляет собой одноатомный газ. На Земле он наиболее часто встречается в атмосфере (0,087 миллионной доли), реже — в земной коре. Ксенон используется для наркоза, ингаляции с использование данного газа WADA приравняла к применению допинга.