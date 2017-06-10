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Читинский подросток арестован после отравления «Бешеной пчелкой» с наркотиками

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В Чите один из подростков, попавших на этой неделе в больницу с наркотическим отравлением якобы после употребления конфет, арестован. Об этом в субботу, 10 июня, сообщается на сайте следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Молодому человеку 2000 года рождения предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотиков, совершенные в крупном размере»). По версии следствия, юноша купил и хранил примерно 11 граммов синтетических наркотиков, расфасованных в обертки из-под конфет. В какой-то момент он угостил «сладостями» четырех товарищей — трех мальчиков в возрасте четырех, 14 и 17 лет и 12-летнюю девочку.

Во время обыска по делу об отравлении детей сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли у подростка запрещенное вещество, совпадающее со средством, оставшимся на обертках конфет. В ходе допроса с участием адвоката он признался в содеянном.

Заключить его под арест суд решил с учетом обстоятельств дела, а также доводов следствия о том, что, «оставаясь на свободе, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от правоохранительных органов». Стражи порядка, в частности, обратили внимание на тот факт, что юноша «долгое время состоит на учете в полиции, на два года решением суда помещался в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», а также подозревается в трех кражах.

Информация о госпитализации с отравлением пятерых детей после употребления кондитерских изделий появилась 6 июня. Тогда утверждалось, что несовершеннолетние съели найденные на улице конфеты «Бешеная пчелка».

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