Безопасность на День России в Москве обеспечат с помощью распознающих лица камер

Столичные власти решили повысить меры безопасности на мероприятиях по случаю Дня России, который отмечается 12 июня. Как сообщил «Интерфаксу» глава московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, на торжествах впервые будут использованы видеокамеры с функцией идентификации личности.

«Будем устанавливать камеры видеонаблюдения с системой индексации личности (...). Видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций», — заявил он, отметив, что такая система предусматривает функцию «распознавание портрета».

Также в городе будут установлены арочные металлодетекторы. «Задача одна — чтобы люди чувствовали себя в безопасности», — заключил Черников.

Как отмечает «Интерфакс», в МВД ранее отказались подтвердить информацию о том, что на мероприятиях могут быть применены программы распознавания лиц. «Использование любых технических средств является информацией ограниченного доступа», — говорила официальный представитель МВД России Ирина Волк.