Сторонники Майдана выразили Навальному поддержку и пожелали уверенности

Лидер украинской партии «Республика», активисты которой активно участвовали в Евромайдане, Олег Слизько выразил поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом он заявил в интервью изданию European Post.

«Хотелось бы пожелать Навальному больше уверенности и смыслового, содержательного, непиаровского наполнения в протестах и других действиях», — заявил Слизько.

По его словам, партия готова сотрудничать с любыми политиками и политическими силами, которые будут вести демократическую, антиимпериалистическую политику, вернут Крым Украине, будут заинтересованы в разрешении ситуации в Донбассе. Слизько считает, что союзники могут «взять все лучшее из Майдана».

«Республика» была официально зарегистрирована Минюстом Украины весной 2014 года. В 2013-14 годах многие активисты, позже вошедшие в состав этой партии, принимали активное участие в акциях на Майдане, приведших к смене власти в стране.