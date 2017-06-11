СМИ сообщили об угрозе Airbus вывести заводы из Великобритании из-за Brexit

Авиастроительный концерн Airbus потребовал от британского правительства гарантий в области регулирования рынка труда и таможенного тарифа, в противном случае угрожая закрыть производства на территории Великобритании. Об этом пишет The Sunday Times.

Как сообщает издание, в условиях запущенной процедуры Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза) руководство Airbus поставило перед Лондоном ряд условий. В частности, концерн потребовал обеспечить сертификацию комплектующих, производимых на британских заводах, в соответствии с правилами Европейского агентства по безопасности полетов, а также освободить их от импортных и экспортных пошлин. Кроме того, Airbus требует гарантий свободного перемещения рабочей силы между ЕС и королевством.

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В случае если условия не будут выполнены, концерн готов рассмотреть вопрос о выводе своих производств из Великобритании.

На территории Великобритании, как отмечает издание, находится два важных предприятия концерна: в Филтоне (под Бристолем, персонал около четырех тысяч человек, инженерный центр и выпуск ряда бортовых систем, а также крыльев для транспортников A400M) и в Броутоне (северный Уэльс, около шести тысяч человек, выпуск крыльев для целого ряда гражданских самолетов концерна).

В Броутоне производятся все комплекты крыльев, используемых в гражданском производстве Airbus, кроме тех, что поступают на сборочное предприятие лайнеров A320 в Китае (его обслуживает собственное производство). Общий объем продукции, выпускаемой концерном в Великобритании, оценивается в четыре миллиарда фунтов стерлингов.

Airbus — одна из крупнейших самолетостроительных корпораций в мире. Создана как консорциум европейских авиастроителей, нацеленный на конкуренцию с американскими производителями. Основная продукция на сегодняшний день: авиалайнеры семейств A320, A330, A350 и A380, военно-транспортные самолеты A400M.