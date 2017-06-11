Топ-менеджеру «Роснано» предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

Андрею Горькову, управляющему директору госкорпорации «Роснано» по инвестициям, предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

В данный момент Горьков доставлен в суд, следствие просит назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Горьков был задержан 10 июня в Москве, как сообщили в Следственном комитете — в момент покупки билетов для выезда за границу.

Следствие полагает, что в период с 2011 по 2013 год он размещал средства «Роснано» в Смоленском банке (в объемах от 460 до 740 миллионов рублей), оформляя это как расчетно-кассовое обслуживание. Однако, как считают следователи, делалось это якобы для финансирования деятельности самого банка.

Смоленский банк был лишен лицензии в декабре 2014 года, по итогам чего «Роснано» потеряло 738 миллионов рублей. Следствие утверждает, что накануне отзыва лицензии из банка в пользу брата Горькова были выведены активы — объекты недвижимости стоимостью около 400 миллионов рублей.