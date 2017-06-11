Топ-менеджер «Роснано» отверг предъявленные обвинения

Управляющий директор по инвестиционной деятельности компании «Роснано» Андрей Горьков отверг суде предъявленные ему обвинения. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает ТАСС.

«Горьков был задержан вчера. Обвинение ему было предъявлено вчера. Свою вину он не признал», — заявил следователь в ходе заседания Басманного суда Москвы, отметив, что дело в отношении Горькова было возбуждено 9 июня.

Следователь также ходатайствовал об аресте обвиняемого, пояснив, что, находясь на свободе, он может скрыться или уничтожить доказательства своей вины.

Горьков был задержан в Москве 10 июня. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). По версии следствия, в период с 2011 по 2013 год он размещал средства «Роснано» в Смоленском банке (в объемах от 460 до 740 миллионов рублей), оформляя их как расчетно-кассовое обслуживание. Однако сотрудники правоохранительных органов полагают, что делалось для финансирования деятельности финансовой организации.

Смоленский банк лишился лицензии в декабре 2014 года, в результате чего «Роснано» потеряло 738 миллионов рублей. При этом накануне отзыва лицензии из банка в пользу брата Горькова Евгения были выведены активы — объекты недвижимости стоимостью около 400 миллионов рублей, утверждает следствие.

При этом защита Горькова заявляет об отсутствии многомиллионного ущерба «Роснано» от деятельности топ-менеджера, поскольку Смоленский банк незадолго до отзыва лицензии передал корпорации крупные активы, передает «Интерфакс».

